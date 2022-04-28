Темпы роста выручки X5 Retail во 2К22 замедлятся - Газпромбанк

Темпы роста выручки X5 Retail во II кв. 2022г замедлятся, говорится в обзоре Газпромбанка.

"X5 Retail опубликовала в целом хорошие операционные и финансовые результаты за 1К22. Результаты оказались в целом вполне ожидаемы, поскольку находятся в русле тех трендов, которые мы обозначили в нашем недавнем обзоре по сектору. Мы полагаем, что во 2К22 темпы роста выручки X5 немного замедлятся на фоне падения продовольственной инфляции и снижения спроса на товары длительного спроса, в то время как валовая рентабельность стабилизируется на фоне нормализации коммерческой рентабельности до предкризисного уровня. Отметим также, что в текущих макроусловиях продовольственная розница это хорошая защитная история. Как один из лидеров рынка Х5 является выгодоприобретателем от консолидации рынка и ослабления конкурентов, в том числе из непродовольственной розницы", - пишут эксперты банка.

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