"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Capgemini с целевой ценой 264,18 евро на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Французская IT-компания Capgemini представила данные по выручке за I квартал 2022г. Квартальная выручка продемонстрировала рост на 21% г/г (17,7% г/г в постоянной валюте) и составила 5,2 млрд евро. СЕО Capgemini прокомментировал, что компания задала сильный старт для 2022г, а темпы роста выручки даже ускорились по сравнению с IV кварталом 2021г. Capgemini также подтвердила прогноз по росту выручки по итогам 2022г в диапазоне 8-10% г/г в постоянной валюте. Акции Capgemini реагируют на публикацию сокращенного квартального отчета ростом на 3,9%", - отмечает аналитик инвесткомпании Ксения Лапшина.

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