ЦБР может понизить ключевую ставку до 13% в пятницу - Альфа-банк

Банк России может понизить ключевую ставку до 13% на заседании в пятницу, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщает Росстат, за период с 16 по 22 апреля инфляция ускорилась до 0,25% в сравнении с 0,2% неделей ранее, - напоминает эксперт. - Инфляция с начала месяца достигла 1,25%, тогда как годовая инфляция ускорилась до 17,7% г/г. К концу апреля годовая инфляция, вероятно, достигнет 18% г/г. Хотя выглядит так, что пик инфляции пройден, и она стабилизировалась, мы, тем не менее, считаем это временным явлением - по ряду причин мы все еще очень осторожно смотрим на ожидания быстрого замедления инфляции: во-первых, уже в мае компании начнут сталкиваться с дефицитом запасов и логистическими проблемами, что приведет к более ощутимым ограничениям со стороны предложения. Во-вторых, правительство в ближайшее время должно объявить об индексации соцвыплат, пенсий и зарплат госсектора, что будет стимулировать рост спроса - в сочетании с ограниченным предложением это приведет ко второй волне повышения цен".

Кроме того, Орлова подчеркивает, что риторика ЦБ остается мягкой - на фоне опасений в отношении роста цен ЦБ больше тревожится по поводу тренда экономического роста, чем инфляционного тренда, и, по всей видимости, снизит ключевую ставку до 15% на заседании 29 апреля. Впрочем, эксперт банка не исключает, что регулятор может действовать и более агрессивно и понизить ставку до 13%.

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