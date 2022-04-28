"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pinterest

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" по акциям Pinterest Inc. с целевой ценой $30 на февраль 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"По результатам I квартала 2022г совокупная выручка социальной сети Pinterest увеличилась на 18% г/г и составила $575 млн, минимально превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в $572,5 млн. Несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры и влияние геополитических факторов компании удалось сохранить темпы роста выручки на уровне IV квартала 2021г. Хотя по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года темпы роста все-таки стали в разы ниже", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Pinterest прогнозирует во II квартале 2022г рост выручки около 11% г/г., отмечается также в комментарии. Основным фактором замедления роста станет высокая база прошлого года (во II квартале 2021г темпы роста выручки Pinterest превышали 120% г/г).

Эксперт "Финама" подчеркивает, что на премаркете акции Pinterest прибавляют около 7%. Инвесторы возлагают надежды на то, что компания все-таки сможет остановить отток подписчиков, который начался после того, как пандемия пошла на спад. Pinterest активно внедряет новые пользовательские функции в свое приложение и взяла курс на развитие в области e-commerce, отмечает Лапшина.

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