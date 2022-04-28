Котировки нефтяных фьючерсов останутся у отметки $105/барр. в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов останутся у отметки $105 за баррель Brent в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Вчера фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до $105,3/барр. На нефтяные цены продолжает оказывать давление укрепляющийся доллар. Позитиву на нефтяном рынке не способствуют и опасения более низкого спроса на нефть. Впрочем, умеренный позитив для нефтяных котировок связан со вчерашней публикацией недельных данных по запасам от Минэнерго США. За неделю запасы нефти выросли на 0,69 млн барр., в то время как ожидался их рост на 2 млн барр. Запасы нефтепродуктов при этом снизились. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent снижаются и торгуются около $104,58/барр. Сегодня в отсутствии принципиально важных для рынка нефти новостей фьючерсы Brent, вероятно, останутся возле отметки в $105/барр.", - отмечают эксперты банка.

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