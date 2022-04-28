TSMC - самая недооцененная компания в полупроводниковом секторе - "Финам"

Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - самая недооцененная компания в секторе, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Акции тайваньского гиганта торгуются на уровне середины ноября 2020г, несмотря на то, что компания несколько кварталов подряд демонстрирует внушительные темпы роста выручки и чистой прибыли, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Так, невзирая на сохраняющиеся проблемы с глобальными цепочками поставок, в I квартале 2022г компания вновь значительно опередила консенсус аналитиков: выручка TSMC в январе-марте составила TWD 491 млрд (+35,5% г/г) при ожиданиях Уолл-стрит в TWD 470 млрд и прогнозе самой компании в диапазоне TWD 459-475 млрд. Чистая прибыль на акцию достигла TWD 7,82 (+45,1% г/г) при консенсусе TWD 7,12. Мощности компании полностью расписаны на ближайший год, а технологическое лидерство дает высокую ценовую власть. Наша целевая цена по акциям TSMC составляет $175 и предполагает апсайд около 89%".

Эксперт также отмечает, что основными рисками, ограничивающими потенциал бумаг полупроводникового сектора, в краткосрочной перспективе остаются проблемы с поставками и локдауны в КНР. Баланс спроса и предложения на рынке может быть достигнут лишь к IV кварталу 2022г, что отражается в росте выручки и чистой прибыли основных игроков.

"Главной проблемой, которая возникла перед отраслью после начала конфликта, остаются поставки инертных газов, однако крупные игроки уже сообщили о возможности "перенастроить" поставки, а подскочившие цены на неон умеренно скажутся на стоимости конечной продукции в силу низкой доли газа в себестоимости. Что касается ухода ведущих производителей чипов с российского рынка, то он останется практически незаметным для них в финансовом плане в силу разрешенного параллельного импорта", - указывает Ковалев.

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