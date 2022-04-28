Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря продажам валютной выручки и улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 28 апреля. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром; рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции в пользу нерезидентов, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,3-72,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,39 руб./$1 (-39 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 74,975 руб./EUR1 (-33,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 36,4 коп. к уровню закрытия 27 апреля, до 73,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,64 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 94,74 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 28 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала. При этом нацвалюта нейтрально реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили умеренным ростом торги в среду на фоне сильных квартальных отчетностей Visa и Microsoft, а индекс Nasdaq Composite закрылся в незначительном минусе из-за падения акций Alphabet. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 в четверг утром прибавляет более 1%, что говорит об усилении "бычьих" настроений на фондовом рынке США. Ключевым опасением для инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют положительную динамику, в частности, японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,77%. Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Рост остальных ведущих фондовых индикаторов региона составляет 28 апреля 0,4-1,8%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг составила $104,61 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,3%, до $105,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $101,38 за баррель, что на 0,63% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $102,02 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Кроме того, еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.