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28 апреля 2022 года 11:34

Рынок акций РФ утром продолжил рост во главе с TCS Group, индекс Мосбиржи нацелился на 2500п

Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и относительного затишья западной риторики в отношении санкций против РФ в связи с ее военной операцией на Украине; индекс Мосбиржи нацелился на рубеж 2500 пунктов, при этом лидируют в росте расписки TCS.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2472,63 пункта (+2%, максимум сессии - 2488,42 пункта), индекс РТС - 1076,4 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже"выросли в пределах 8,5%.

Доллар просел до 72,37 рубля (-0,41 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+8,5%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+7%), "Аэрофлота" (+4,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,9%), "Московской биржи" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), "Газпрома" (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%).

Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном вечером в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП по итогам I квартала 2022 года министерство оценило на уровне 3,7% в годовом сравнении после роста на 5,0% в 4-м квартале 2021 года.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, выходящая в четверг первая оценка ВВП США за I квартал может показать замедление темпов роста по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на сильный рынок труда, что вновь вернет негативные настроения на мировые рынки.

На рынке акций РФ в четверг может сохраниться оптимистичный настрой, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2450-2500 пунктов, полагает Соловьев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, японский индекс Nikkei 225 вырос после подтверждения Банком Японии намерения покупать гособлигации в неограниченных количествах, что продолжает усиливать нисходящее давление на иену. Нефтяной рынок пребывает в неуверенности у сопротивлений $106 и $101,50 за баррель по сортам Brent и WTI соответственно, ожидая новостей о возможном нефтяном эмбарго против РФ, которые могут и не поступить на этой неделе. В ближайшие дни должна определиться судьба среднесрочного тренда, пока же рынок продолжает колебания в диапазоне.

На рынке акций РФ наметился явный импульс к краткосрочному повышению, который вполне может сохраниться в четверг, но у важных сопротивлений (2500 пунктов для МосБиржи и 1065 пунктов для РТС) возможна фиксация прибыли, особенно с учетом отсутствия значимых фундаментальных улучшений, полагает Кожухова.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что спекулятивную прибыль по акциям после роста лучше зафиксировать.

Никаких новостных поводов для столь активных покупок в последние дни не было. Главенствующую роль в динамике рынка играют частные инвесторы, которые с большой охотой присоединяются к намечающимся восходящим трендам, боясь, что акций на всех не хватит. И все-таки можно задуматься о фиксации прибыли последних дней, хотя бы частичной.

В первую очередь это относится к "Яндексу", который показал в первом квартале убыток, при этом остается не урегулирован вопрос с держателями конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд. Бумаги компании будут коррелировать с индексом Nasdaq, который окажется под сильным давлением в случае повышения ставки ФРС США на 0,5 п.п.

Сохраняется пессимистичный взгляд на "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - в пятницу планируется обсудить вопрос о докапитализации компании, а значит, доля миноритариев будет размыта. С учетом гигантского спада в авиационной отрасли, удорожания топлива и удлинения некоторых маршрутов, высоких рисков того, что рейсы на юг в пик сезона отпусков не откроются, можно предполагать, что планируемая докапитализация "Аэрофлота" - далеко не последняя.

Слабо выглядят и банки, балансовые показатели которых по году упадут в разы. С учетом санкционных блокировок их активов, не очень понятен истинный капитал крупнейших банков. Впереди длинные майские праздники, что также говорит в пользу сокращения "лонгов", считает аналитик.

Между тем, акции "Газпрома" и "Роснефти" пока можно смело держать в портфелях. По сообщениям СМИ, складывается впечатление, что крупнейшие европейские потребители перейдут на оплату газа рублями. Демарш Польши и Болгарии в этом процессе погоды для "Газпрома" не сделает: либо "Газпром" (MOEX: GAZP) компенсирует эти небольшие потери за счет роста мировой цены на газ, либо за счет увеличения продажи газа в другие страны, от которых и будут "питаться" поляки и болгары, отмечает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2% на фоне сильных квартальных отчетностей Visa и Microsoft, а индекс Nasdaq (-0,01%) закрылся в незначительном минусе из-за падения акций Alphabet.

Ключевым опасением для инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

В Азии в четверг преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,6%) и уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 1,6%).

Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. В заявлении ЦБ говорится, что экономика страны, как ожидается, в этом году будет расти более медленными темпами на фоне негативного влияния от вспышки коронавируса и подъема цен на сырьевые товары из-за ситуации на Украине.

Прогноз роста ВВП Японии на текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, ухудшен до 2,9% с предполагавшихся в январе 3,8%. При этом оценка повышения в прошлом фингоду ухудшена до 2,1% с ранее сообщавшихся 2,8%. В то же время прогноз ВВП на 2023 год был пересмотрен с повышением - до 1,9% с 1,1%.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены замедлили снижение, подогретое ранее данными о недельном росте запасов нефти в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $105,08 за баррель (-0,2% и +0,3% в среду), июньская цена WTI - $101,94 за баррель (-0,1% и +0,3% накануне).

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции VEON (MOEX: VEON) (+16,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+13%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+10,7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+8,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+5,6%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+5,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,4%).

Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в I квартале снизилась на 0,4% и составила $1,82 млрд, говорится в сообщении компании. В нацвалютах выручка, наоборот, выросла на 9,8%. Холдинг не стал раскрывать динамику и показатели чистой прибыли и свободного денежного потока (FCF) за I квартал 2022 года после вычета расходов на лицензии, следует из его финансовой отчетности. На показателе FCF базируется дивидендная политика холдинга: она предполагает выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты. На телефонной конференции по итогам IV квартала CFO холдинга Серкан Окандан заявил, что VEON не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год. По итогам 2020 года холдинг также их не выплачивал на фоне неопределенности, связанной с показателем FCF.

По итогам IV квартала 2021 года чистая прибыль VEON выросла в 3,5 раза и составила $341 млн. Трехкратному росту показателя поспособствовала продажа башенного актива в России.

VEON приостановил процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов, говорится в финотчете компании. В сообщении отмечается, что VEON "продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы". О намерении учредить новую материнскую холдинговую компанию в Великобритании VEON сообщал в начале февраля.

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,5% ГДР) в I квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 9,3% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 47,3 млрд рублей. Динамика была обусловлена ростом сопоставимых (LfL) продаж гипермаркетов и дискаунтеров, а также увеличением онлайн-продаж и расширением сети дискаунтеров, говорится в сообщении компании.

"ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,4%) в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36%, до 6,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% - до 33,925 млрд рублей.

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,5% и -2,4% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-0,8%).

VK (MOEX: VKCO) (-0,1% ГДР) списала 9,87 млрд рублей в связи с обесценением доли в СП "Aliexpress Россия", которое произошло на фоне экономической неопределенности, частично затронувшей рынок e-commerce, говорится в отчете интернет-компании. В частности, компания отразила обесценение goodwill в размере 4,47 млрд рублей.

Выручка MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG)) (-0,02%) в I квартале составила 6,2 млрд рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании. Рост выручки объясняется, в частности, постепенным возвращением спроса на плановую медицинскую помощь к уровням, существовавшим до пандемии.

MDMG не исключает выплату дивидендов до конца года, заявил генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер. "Мне приятно отметить, что компания имеет сильное финансовое положение и низкую долговую нагрузку, вследствие чего мы не исключаем выплату дивидендов до конца года" - сказал Курцер, слова которого приводятся в сообщении MDMG.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,13 млрд рублей (из них 4,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 709,47 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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MOEX$#&: ABRD, AFKS, AFLT, ALRS, BSPB, CHMF, CHMK, GAZP, GMKN, HHRU, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MDMG, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, OKEY, OZON, PLZL, POGR, POLY, POSI, PSKB, RENI, ROSN, RUAL, SBER, SELG, SIBN, SNGS, SVET, TATN, TCSG, TGKA, TGKB, VEON, VKCO, VTBR, YNDX

SPB$#&: SPBE, TCS

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Опубликовано: /Финмаркет/
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