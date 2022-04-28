BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены бумаг Globaltrans на горизонте года

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы котировок бумаг Globaltrans на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания запустила buyback объемом до 10% от капитала. Решение выступает альтернативой дивидендам. Учитывая переориентацию ряда отраслей в сторону наращивания поставок в Азию, спрос на услуги компании может оставаться высоким - умеренно позитивный взгляд на перспективы цены бумаг эмитента на горизонте года", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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