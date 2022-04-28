X5 Retail может нарастить выручку во 2К22 на 15% - "Фридом Финанс"

X5 Retail Group может нарастить выручку во 2К22 на 15% за счет инфляционного увеличения среднего чека, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Мы ожидаем по итогам II кв. 2022г роста выручки X5 на 15%, до 626,5 млрд руб., в основном за счет инфляционного увеличения среднего чека. Выручка в сегменте онлайн-торговли, скорее всего, останется на уровне января-марта или несущественно увеличится. Возможно, для удержания трафика X5 придется сохранить уровень валовой рентабельности на низком уровне первого квартала. По нашим оценкам, при том же уровне коммерческих и административных расходов, а также расходов на обслуживание долга чистая маржа может оказаться в диапазоне 08-1,2%, EBITDA составит около 68,7 млрд руб., увеличившись на 12% г/г, чистая прибыль будет в пределах 4,5-7,6 млрд руб.", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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