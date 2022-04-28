Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR Х5

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group, сообщается в обзоре банка.

"Финансовые результаты X5 Group за 1К22 в целом оказались на уровне ожиданий. Так, чистые продажи выросли на 19% г/г до 604 млрд руб., что согласуется с ранее опубликованными операционными результатами. Валовая прибыль прибавила 16% г/г, составив 148 млрд руб., а рентабельность по валовой прибыли снизилась на 0,6 п. п. до 24,6%. Компания - ведущий игрок на российском розничном рынке продовольственных товаров, и мы полагаем, что X5 способна выдержать текущие риски благодаря масштабу деятельности, разным форматам и солидной финансовой позиции. Подтверждаем наш рейтинг по акциям компании -на уровне "покупать", - пишет аналитик Константин Белов.

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