Рубль, скорее всего, останется на уровне 73 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Рубль, скорее всего, останется на уровне 73 руб./$1 на торгах в четверг, продажи валюты экспортерами могут быть значительными, полагают аналитики Sber CIB.

Ситуация на рынке ОФЗ выглядит нейтрально в четверг, считают эксперты. С одной стороны, Антон Силуанов подтвердил, что министерство не планирует возобновлять аукционы ОФЗ в текущем году. С другой стороны, замедление недельной инфляции приостановилось (по данным Росстата, за неделю с 16 по 22 апреля рост цен ускорился до 0,25% с 0,2% неделей ранее).

Котировки нефти марки Brent могут опуститься до $102,5 за баррель в течение торговой сессии в четверг, считают в инвестбанке. Данные по ВВП США за первый квартал 2022 года могут оказаться неблагоприятными.

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