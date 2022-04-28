.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
.
28 апреля 2022 года 09:55
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и результаты "Энел Россия": - ВВП США за первый квартал 2022 года; - Индексы потребительского и делового оптимизма в еврозоне и ИПЦ Германии за апрель; - Результаты "Энел Россия" за четвертый квартал 2021 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
28 апреля 2022 года 19:50
Рубль укрепился к доллару и практически не изменился к евро в четверг благодаря валютным продажам и росту мировых рынков
Москва. 28 апреля. Доллар США умеренно подешевел, а евро практически не изменился на "Московской бирже" в четверг, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции в пользу нерезидентов, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.28 апреля 2022 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг прервал подъем и упал ниже 2400п по индексу Мосбиржи во главе со Сбербанком
Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в четверг прервал коррекционный подъем последних дней и развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками; индекс Мосбиржи после локального роста днем выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (-5,5% и -5,6% "префы"). читать дальше
.28 апреля 2022 года 19:01
одна из лучших инвестиционных идей сектора электроэнергетики РФ, говорится в комментарии "Финама". "Акции "Интер РАО" вышли в лидеры рынка с выигрышами около 5% к 14:20 МСК, хотя в целом динамика акций за последние три месяца была примерно на уровне рынка, и восстановление бумаг я во многом... читать дальше
.28 апреля 2022 года 19:00
Москва. 28 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 апреля 2022 года 18:24
"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с целью HKD378,4 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17,4%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Мы... читать дальше
.28 апреля 2022 года 18:04
Вложения в акции нефтесервисных компаний стоит рассматривать в настоящее время как хедж против страновых рисков, при этом инвесторам на "СПБ бирже" могут быть наиболее интересны бумаги Halliburton Co., Cactus Inc. и Schlumberger, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Поставщики нефтяного... читать дальше
.28 апреля 2022 года 17:44
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $205 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "28 апреля, после закрытия основной торговой сессии в США, свои результаты за второй... читать дальше
.28 апреля 2022 года 17:18
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADR TotalEnergies с прогнозной стоимостью $62,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 27,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Отчетность TotalEnergies за первый квартал 2022 года, на наш взгляд,... читать дальше
.28 апреля 2022 года 17:04
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings до $132 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Результаты крупнейшей в мире системы онлайн-платежей PayPal за первый квартал 2022 года в целом совпали с консенсусом, однако... читать дальше
.28 апреля 2022 года 16:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.28 апреля 2022 года 16:18
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings со $153 до $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация для этих бумаг - "держать". "Мы оцениваем результаты PayPal за 1К22... читать дальше
.28 апреля 2022 года 16:16
Рубль вновь укрепляется к доллару и евро в четверг днем благодаря валютным продажам и росту мировых рынков
Москва. 28 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль вновь укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.28 апреля 2022 года 15:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $185 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,3%, стоп-приказ: $129, говорится в комментарии инвестиционной компании. Qualcomm представил отчет за I квартал 2022... читать дальше
.28 апреля 2022 года 15:39
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4260 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне... читать дальше
.28 апреля 2022 года 15:18
зможен рост котировок акций Boston Scientific в краткосрочной перспективе на фоне представленных эмитентом сильных финансовых результатов за первый квартал 2022 года и дальнейших прогнозов, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.