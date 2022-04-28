Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и результаты "Энел Россия":

- ВВП США за первый квартал 2022 года;

- Индексы потребительского и делового оптимизма в еврозоне и ИПЦ Германии за апрель;

- Результаты "Энел Россия" за четвертый квартал 2021 года.

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