Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили умеренным ростом торги в среду на фоне сильных квартальных отчетностей Visa и Microsoft, а индекс Nasdaq Composite закрылся в незначительном минусе из-за падения акций Alphabet. Ключевым опасением для инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют положительную динамику. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 1,77%. Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,6%, и лишь китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,5%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в четверг составила $104,28 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,3%, до $105,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $101,18 за баррель, что на 0,82% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $102,02 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Кроме того, еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано со вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,379 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,266 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 апреля вырос на 0,5% по отношению ко вторнику и составил 103,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,51%, поднявшись до 744,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+3,1%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+3%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,88%), а в лидерах снижения - облигации "Башнефть-07" (-0,92%), "РЖД-001P-20R" (-0,32%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 11,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 5 млрд рублей в мае 2016 года по ставке 10% годовых. Ставка текущего купона - 8,4% годовых. По выпуску 17 мая предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 14-го и 15-го купонов по облигациям серии 36 на уровне 9,39% годовых. Купоны полугодовые. Ставка текущего, 13-го, купона - 5,91% годовых. РЖД завершили размещение 25-летнего выпуска объемом 15,25 млрд рублей в апреле 2016 года.

ООО "Финконсалт" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 11,66% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 890 тыс. 185 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 8,9% выпуска. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. Ставка текущего купона - 18,5% годовых.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн Калашников") выкупило по оферте 3,718 млн облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 4 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 93% выпуска. Кроме того, 27 апреля прошло вторичное размещение облигаций ТКХ серии БО-П03 объемом "не более 3,75 млрд рублей". Объем, который компания вернула в рынок, не раскрывался. Цена в рамках вторичного размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте с исполнением 26 октября 2022 года 16,1% годовых. ТКХ разместил 10-летний выпуск на 4 млрд руб. в апреле 2019 года по ставке 9,75% годовых. Ставка 7-го купона установлена на уровне 15,5% годовых.

АО "СофтЛайн Трейд" выкупило по оферте 185,86 тыс. облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска - 4,95 млрд рублей, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 3,8% выпуска. "СофтЛайн Трейд" разместил 3-летний выпуск на 4,95 млрд руб. в октябре 2020 года по ставке квартального купона 8,9% годовых до погашения.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд рублей. Досрочное погашение облигаций будет произведено в дату окончания 10-го купонного периода - 12 мая. Компания разместила 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в мае 2017 года по ставке полугодового купона 8,55% годовых до оферты с исполнением 16 мая 2022 года.