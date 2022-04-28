Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 2400-2450п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2400-2450 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2400-2450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2460, 2480 пунктов, - указывает эксперт. - Индекс Мосбиржи способен открыться с довольно масштабным отклонением в любую сторону. В целом же после сильного двухдневного повышения в четверг складываются предпосылки для его перехода в состояние консолидации на достигнутом уровне".

Заметное влияние на индекс Мосбиржи в вечерние часы торгов в четверг могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Среди многочисленной иностранной статистики стоит обратить внимание, по его мнению, на предварительную оценку ВВП США за первый квартал 2022 года (15:30 МСК).

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