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28 апреля 2022 года 09:09

Brent - $103,76

Американские индексы преимущественно выросли в среду на фоне корпоративной отчетности. Рынки акций Азии растут в четверг за исключением материкового Китая. Цены на нефть снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили умеренным ростом торги в среду на фоне сильных квартальных отчетностей Visa и Microsoft, а индекс Nasdaq Composite закрылся в незначительном минусе из-за падения акций Alphabet.

Ключевым опасением для инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

Тем временем в среду стало известно, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в марте снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца после падения на 4% в феврале, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали сокращения на 1,6%.

Однако в центре внимания в эти дни находятся финансовые показатели ведущих американских компаний.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) по итогам торгов подорожали на 4,8%. Накануне после закрытия рынка ИТ-гигант отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли за третий квартал 2022 финансового года благодаря сильным результатам во всех сегментах бизнеса.

Капитализация General Motors (SPB: GM) повысилась на 1,6%. Крупнейший американский автопроизводитель увеличил выручку в первом квартале на 11%, до $35,98 млрд, хотя показатель и не оправдал ожиданий рынка.

Стоимость акций Visa Inc. (SPB: V) подскочила на 6,5% благодаря тому, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил квартальную прибыль и выручку сильнее прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT) взлетела на 10,8% на слухах, что инвестиционные компании Apollo Global Management Inc. и L Catterton вели переговоры о покупке компании.

Котировки бумаг Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) увеличились на 1,4% после того, как один из крупнейших в мире производителей продуктов питания зафиксировал лучшую, чем ожидалось, скорректированную прибыль и выручку в прошлом квартале.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, опустились в цене на 3,7%. Компания увеличила выручку в январе-марте на 23%, однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза рынка, как и чистая прибыль.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) упала на 7,5% после того, как один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники отчитался о сокращении выручки и росте чистого убытка в минувшем квартале.

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подешевели на 0,5% на новости, что компания в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 14%.

Значение Dow Jones Industrial Average в среду увеличилось на 0,19% и составило 33301,93 пункта.

Лидерами роста в индексе, помимо указанных выше компаний, стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 2,7%, а также бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc., выросшие в цене на 1,7%. В числе лидеров снижения, помимо Boeing, оказались бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-3,1%) и Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-1,9%).

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,21% - до 4183,96 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 0,01% и составило 12488,93 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют положительную динамику.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличился на 1,6%.

Дорожают акции выпускающей потребительскую электронику Sony (+2,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,5%), автопроизводителей Nissan Motor (+2,9%) и Toyota Motor (+2,3%), финансовой группы Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%).

Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

В заявлении ЦБ говорится, что экономика страны, как ожидается, в этом году будет расти более медленными темпами на фоне негативного влияния от вспышки коронавируса и подъема цен на сырьевые товары из-за ситуации на Украине. Прогноз роста ВВП на текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, ухудшен до 2,9% с предполагавшихся в январе 3,8%. При этом оценка повышения в прошлом фингоду ухудшена до 2,1% с ранее сообщавшихся 2,8%.

В то же время прогноз ВВП на 2023 год был пересмотрен с повышением - до 1,9% с 1,1%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Объем продаж в прошлом месяце относительно февраля повысился на 2%. Данный показатель вырос впервые за четыре месяца. Эксперты предполагали подъем на 0,6%.

Промышленное производство в марте выросло на 0,3% в помесячном выражении, но упало на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, согласно предварительным данным. Консенсус-прогноз предполагал рост первого показателя на 0,5% и повышение второго на 0,8%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, выросло на 6% в годовом выражении. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сокращения на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК снизился на 0,5%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,6%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге растут котировки акций производителя мясной продукции WH Group Ltd. (+4,7%), China Merchants Bank Co. (+4,5%), интернет-ритейлеров Alibaba (+3,1%) и JD.com (+2,6%).

Кроме того, цена бумаг угольных компаний China Shenhua Energy Co. и China Coal Energy Co. взлетела на 6,3% и 7,6% соответственно после публикации ими хорошей квартальной отчетности.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК увеличился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подскочила на 4% и 3,1% соответственно.

В число лидеров роста входят бумаги финансовой компании AMP Ltd. (+12,2%) и производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd. (+7,4%).

Fortescue увеличила поставки желруды в январе-марте на 10% относительно того же периода прошлого года - до 46,5 млн тонн. При этом компания повысила прогноз экспортных поставок в текущем фингоду, который завершится в июне, до 185-188 млн тонн с ранее ожидавшихся 180-185 млн тонн.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $103,76 за баррель, что на $1,56 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,33 (0,3%), до $105,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,62 за баррель, что на $1,4 (1,37%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,3%), до $102,02 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.

"В последние недели в Китае уже наблюдалось значительные снижение спроса, связанное с мерами по ограничению распространения COVID-19, причем последние опасения возникают по мере роста числа случаев заболевания в Пекине", - заявил эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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