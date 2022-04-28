BCS Express позитивно оценивает перспективы цены акций Яндекса на горизонте года

Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы котировок акций "Яндекса" на горизонте года, возможен возврат выше 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 года, при этом прогнозы по показателям в текущей ситуации эмитент давать не стал. За исключением сокращения маржинальности других существенных признаков ущерба для бизнеса в отчете не наблюдается. Более показательным может стать отчет за II квартал, где уже в большей степени могут отразиться трансформационные процессы в отрасли. Из интересного компания допустила, что рассмотрит возможность листинга на новой иностранной бирже после приостановки торгов в США. Вероятно, речь может идти о крупных азиатских площадках. После недавней просадки у нас положительный взгляд на горизонте года по акциям "Яндекса". Есть все основания для постепенного возврата цены бумаги уверенно выше 2000 рублей", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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