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27 апреля 2022 года 19:31

Рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, индекс Мосбиржи превысил 2420п во главе с TCS Group

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд, несмотря на геополитические риски и ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (просели нефть и металлы); индекс Мосбиржи превысил 2420 пунктов (уровень 15 апреля) во главе с расписками TCS Group (+21,6%) и бумагами других финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы подъема.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2424,28 пункта (+4,6%), индекс РТС - 1049,04 пункта (+4,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 21,6%.

Доллар просел до 72,8 рубля (-0,73 рубля).

Кроме TCS Group подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+10,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+9,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+7,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+7,2% и +6,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+5,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+5,7%), "Газпрома" (+5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4%), "Московской биржи" (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях с 1 апреля, сообщила российская компания.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе утром в среду подскочила на четверть - выше $1300 за тысячу кубометров. Отказываясь от поставок с Востока, такие игроки будут взвинчивать цену на спотовом рынке Европы. Таким образом, вырастет цена газа для всех покупателей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил закупки в Гохран алмазного сырья "АЛРОСА", произведенного в этом году. Суммы будут определены позже, сказал министр журналистам.

Подешевели в среду акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН, произошло вторжение на территорию Украины. Гутерриш предложил создать совместную группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Швейцарские власти вслед за аналогичным решением ЕС вводят запрет на поставки угля из России, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что падение экономики РФ в 2022 году, по базовому варианту прогноза Минэкономразвития, составит 8,8%, по консервативному - 12,4%, инфляция в 2022 году оценивается в базовом сценарии в 20,7%, в 2023 году - выше 6%.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в среду продолжил уверенный рост, в авангарде - бумаги IT-компаний, транспортного и финансового секторов. В руководстве Минобороны Турции не исключили, что в ближайшие дни может состояться встреча президентов России и Украины, а накануне Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антонио Гутерришем подтвердил, что переговоры по деэскалации конфликта с Киевом идут в онлайн-формате.

Общерыночный сантимент несколько улучшился по сравнению с предыдущим днем. При этом беспокойство у инвесторов вызывает ситуация с коронавирусом в Китае, которая грозит замедлением роста второй по размеру экономики мира. В четверг импульс роста может сохраниться, но уже в более сдержанном формате в силу достижения локальной технической цели - 2400 пунктов по индексу МосБиржи. Движение к уровням 2600-2800 пунктов потребует свежих драйверов, например, сигналов прогресса в переговорном процессе с Украиной. Пока же в четверг индекс МосБиржи, скорее всего, будет двигаться в пределах 2350-2500 пунктов, считает Бахтин.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, благодаря преобладанию "бычьих" настроений за два дня индекс МосБиржи вернулся к значениям середины апреля. Банк России зафиксировал тенденцию к приобретению резидентами у нерезидентов расписок для последующей конвертации в акции, что чревато падением котировок, ввиду чего регулятор ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок. Техническая картина также была в поддержку отечественного фондового рынка - ряд показателей, включая базовые (полосы Боллинджера и RSI), позволяли инвесторам рассчитывать на рост.

Особый интерес инвесторов был вновь прикован к "голубым фишкам". "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) отказался от моратория на банкротство, но сохранил право на выплату дивидендов и buyback, что поддержало спрос на бумаги НК. Акции "Яндекса" подорожали на фоне роста выручки в I квартале. Бумаги "Магнита" выросли перед публикацией операционных результатов за I квартал на этой неделе, расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) поддержали неплохие операционные квартальные результаты. Просели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) из-за вышедшей отчетности по РСБУ за I квартал, которая может отразиться на снижении ожидаемых дивидендов за 2021 год, отмечает аналитик.

Технически индекс МосБиржи в четверг может продолжить рост вплоть до отметки 2500 пунктов. Однако свои коррективы в подъем индекса могут внести новости о готовящемся шестом пакете санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может включать ограничения поставок энергоносителей, считает Жильников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на биржах Европы отмечался умеренно позитивный настрой, несмотря на очередной виток роста цен на газ после приостановки его поставок в Польшу и Болгарию из РФ из-за отказа стран платить в рублях.

Российские индексы МосБиржи и РТС превысили сопротивления 2350 и 1000 пунктов соответственно, закрепление выше которых может позволить развить рост к 2500 и 1065 пунктам. Фундаментально особых причин для оптимизма, однако, все еще нет, а покупки носят коррекционный характер, что призывает "быков" к повышенной осторожности, считает Кожухова.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 2,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-0,5%) и Штаты (основные индексы в плюсе на 0,9-1%).

На нефтяном рынке к вечеру в среду наметилась коррекция цен вниз, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $104,74 за баррель (-0,2% и +2,6% во вторник), июньская цена WTI - $101,13 за баррель (-0,6% и +3,2% накануне).

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+15%), VK (MOEX: VKCO) (+14,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+10,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+8,3%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,2%), акции "Московского кредитного банка" (+7,5%), расписки "Эталона" (+7%), бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+6,4%), "Мечела" (+6,2%).

Расписки Globaltrans на "Мосбирже" подскочили на новостях, что годовое собрание акционеров одобрило новую программу buyback в сумме до 10% от капитала. Также собрание одобрило решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания.

Девелопер Etalon Group в январе-марте 2022 года увеличил продажи на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Общая площадь реализованной недвижимости уменьшилась на 8,4%, до 90,4 тыс. кв. метров.

Чистая прибыль X5 Retail по МСФО в I квартале 2022 года сократилась на 45,2% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 5,022 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA выросла на 19,6%, до 41,909 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,9%, как и годом ранее. Эти показатели оказались на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (41,96 млрд рублей и 7% соответственно).

Валовая прибыль Х5 в I квартале выросла на 16,3%, до 148,472 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 24,6% с 25,2% годом ранее. Выручка ритейлера выросла на 19,1%, до 604,23 млрд рублей.

"Акрон" (MOEX: AKRN) (+1,8%) планирует обратиться к британскому регулятору финансовых рынков (Financial Conduct Authority, FCA) с запросом о прекращении листинга GDR компании на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания. "Акрон" ожидает, что последним днем обращения расписок станет 24 мая.

Подешевели "префы" "Мечела" (-7,1%), акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-4,6%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,95 млрд рублей (из них 14,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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