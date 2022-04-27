"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Honeywell с целью $212

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Honeywell International Inc. с целью $212 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $187,3, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: $181, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что корпорация отчитается о финансовых результатах в пятницу, 29 апреля. Ожидается рост выручки до $8,29 млрд и прибыли на акцию в размере $1,86. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в краткосрочном восходящем канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $212. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $181 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,92", - указывают эксперты "Финама".

Honeywell International Inc. - американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления - аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.