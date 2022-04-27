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27 апреля 2022 года 18:57

Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду вслед за UST, суверенные спреды расширились

Москва. 27 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 25 базисных пунктов, до 22,83% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 26,16% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 67 базисных пунктов, до 23,21% от номинала (их доходность выросла на 64 базисных пункта - до 24,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 56 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 23 базисных пункта - до 19,65% от номинала (его доходность опустилась на 30 базисных пунктов, до 26,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 38 базисных пунктов, до 21,06% от номинала (их доходность выросла на 73 базисных пункта - до 55,25% годовых), с погашением в 2027 году - на 21 базисный пункт, до 20,48% от номинала (доходность выросла на 34 базисных пункта - до 45,17% годовых), с погашением в 2029 году - на 155 базисных пунктов, до 15,65% от номинала (доходность выросла на 272 базисных пункта - до 44,12% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 82 базисных пункта, подешевев до 26,8% от номинала (его доходность выросла на 408 базисных пунктов - до 134,56% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 43 базисных пункта, составив 24,46% от номинала (их доходность выросла на 385 базисных пунктов - до 150,35% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной формирования негативных настроений на мировых долговых рынках, в том числе развивающихся стран, стало возобновившееся падение цен в секторе US Treasuries на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США на заседании в начале мая. Кроме того, определенное давление на отечественные евробонды оказывают и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски вокруг России.

Ключевым опасением для глобальных инвесторов остается перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, что способно ввергнуть в рецессию американскую экономику. Также участников рынка беспокоит вспышка коронавируса в Китае, замедляющая рост второй по величине экономики мира, и события на Украине.

Объем выпуска облигаций в мире в 2022 году сократится примерно на 4,9%, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. "Быстро растущие процентные ставки в сочетании с непредсказуемостью российско-украинского конфликта являются основными причинами снижения нашего прогноза эмиссии по сравнению с прошлым кварталом", - заявил руководитель S&P Global Ratings Performance Analytics Ник Кремер.

До сих пор волатильность процентных ставок и усиливающиеся геополитические риски оказывали неоднозначное влияние на выпуск облигаций в различных секторах. Объемы размещения нефинансовых компаний упали на 30%, в то время как выпуск госбумаг подскочил на 31%. "В конечном счете, мы считаем, что более высокие ставки, волатильность и событийные риски приведут к тому, что эмиссия не достигнет объемов 2021 года по большинству классов активов", - полагают специалисты S&P Global Ratings.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.


Опубликовано: /Финмаркет/
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