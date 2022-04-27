"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,1%, стоп-приказ: 73 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что США ввели запрет на импорт алмазов из России, однако он не распространяется на ввоз бриллиантов из других стран. Напрямую в США "АЛРОСА" продавала крайне мало. Сделки в основном идут в Индии, Бельгии, Израиле и Гонконге. При этом 95% добываемых в мире алмазов стекается на огранку в Индию.

"С технической точки зрения рыночная волатильность снижается. Есть намеки на формирование разворота. При покупке на 8% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 73 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60", - указывают аналитики "Финама".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых минералов продает на экспорт.

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