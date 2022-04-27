Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Магнита

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Магнита" в связи с их фундаментальной недооцененностью, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Магнит" представит в четверг предварительные операционные и финансовые и результаты за 1К22. Мы не ожидаем их сильного влияния на динамику цены акций: ситуация развивается стремительно, исторические данные стали менее важны. В текущих рыночных условиях компания может столкнуться с такими негативными факторами, как разрывы в цепочках поставок, изменения в спросе и рост расходов. При этом мы считаем, что эмитенту удастся противостоять краткосрочным рискам благодаря хорошей позиции на рынке, масштабу деятельности и операционной эффективности. С нашей точки зрения, бумаги "Магнита" фундаментально недооценены, и мы сохраняем по ним рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

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