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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Магнита
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27 апреля 2022 года 18:11
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Магнита
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Магнита" в связи с их фундаментальной недооцененностью, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Магнит" представит в четверг предварительные операционные и финансовые и результаты за 1К22. Мы не ожидаем их сильного влияния на динамику цены акций: ситуация развивается стремительно, исторические данные стали менее важны. В текущих рыночных условиях компания может столкнуться с такими негативными факторами, как разрывы в цепочках поставок, изменения в спросе и рост расходов. При этом мы считаем, что эмитенту удастся противостоять краткосрочным рискам благодаря хорошей позиции на рынке, масштабу деятельности и операционной эффективности. С нашей точки зрения, бумаги "Магнита" фундаментально недооценены, и мы сохраняем по ним рейтинг "покупать", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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