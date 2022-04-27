"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fiserv Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $130,1 за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отметим, что сейчас акции торгуются на уровне своих средних значений за последние 6 месяцев, тогда как многие представители технологического сектора переживают коррекцию. Бета-коэффициент по бумагам составляет 0,81, что делает их привлекательным вложением даже в периоды нестабильности и повышенной волатильности на рынке", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

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