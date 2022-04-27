Цены акций Visa, General Motors и Mattel могут вырасти в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций Visa Inc., General Motors и Mattel Inc. могут вырасти в ближайшей перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Согласно отчетности Visa за второй квартал 2022 ф.г., скорректированная прибыль на акцию ($1,79) значительно превысила консенсус-прогноз Refinitiv ($1,65). Компания рассчитывает, что восстановление рынка путешествий продолжит стимулировать рост. Мы положительно оцениваем отчетность и считаем, что котировки акций Visa могут в ближайшее время вырасти в цене", - отмечают эксперты.

"Компания General Motors отчиталась во вторник за 1К22 и значительно превзошла консенсус-прогноз Refinitiv по скорректированной прибыли на акцию ($2,09 против $1,68). Однако выручка в размере $35,98 млрд оказалась ниже прогноза в $37,01 млрд. Компания подтвердила свой ориентир по прибыли на акцию на 2022 год в диапазоне $6,5-7,5. Оценивая отчетность и прогнозы GM позитивно, мы ожидаем роста стоимости бумаг компании в краткосрочной перспективе", - указывают аналитики банка.

"Частные инвестиционные компании провели переговоры с Mattel о возможной покупке. Переговоры только начинаются, поэтому говорить о перспективах покупки Mattel преждевременно. Однако мы предполагаем появление спекулятивного интереса со стороны инвесторов и считаем, что новость позитивно повлияет на котировки акций компании", - пишут эксперты в обзоре.

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