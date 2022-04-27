"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Valero Energy до $102,9

"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Valero Energy на 9%, до $102,9 за штуку, на фоне позитивной оценки отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"По нашему мнению, Valero Energy - один из основных бенефициаров восстановления спроса на нефтепродукты, однако нужно уточнить, что акции компании уже во многом реализовали потенциал роста", - отмечает эксперт Сергей Пигарев.

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