Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря валютным продажам и росту мировых рынков

Москва. 27 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 72,695 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6775 руб./EUR1, подешевев на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 98 копеек - до 74,04 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 27 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают и резко выросшие цены на газ после приостановки "Газпромом" (MOEX: GAZP) поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать поставки газа за рубли.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания. "По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - говорится в заявлении. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - напомнил "Газпром".

На этом фоне спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть - до $1370/тыс. куб. м. К середине дня цена ближайшего (майского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures скорректировались вниз до $1133/тыс. куб. м, но все равно остается выше закрытия вторника ($1089).

Цены на нефть демонстрируют небольшое снижение в среду днем в ожидании официальных данных о динамике запасов топлива в США за прошлую неделю. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск дешевеют на 0,07% - до $104,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,06% - до $101,64 за баррель. Во вторник цена Brent выросла на 2,6%, WTI подорожала на 3,2%.

Как показали данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросли на 4,784 млн баррелей. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о резервах топлива в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что данные укажут на рост запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 808 тыс. баррелей.

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно растут (+0,2-0,7%) на торгах в среду; фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет к середине дня 0,35%, что говорит о росте оптимизма на фондовых площадках США. Инвесторы анализируют свежую порцию корпоративных отчетностей за минувший квартал, которые в большинстве случаев показывают рост прибыли. Тем не менее, оптимизм трейдеров осторожен, что связано с такими факторами, как новая волна коронавируса в Китае, вооруженный конфликт на Украине, повышение уровня инфляции и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики центробанками в мире.

Как считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, "в среду наиболее вероятно боковое движение курса валютной пары "доллар/рубль" в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1. Вместе с тем техническая картина дает уже сигнал к отскоку американской валюты. Но поскольку 28 апреля будет уплачиваться налог на прибыль предприятиями, это пока может сдержать доллар от заметного укрепления".

По словам эксперта BCS Express Василия Карпунина, "ситуация с курсом рубля на валютном рынке постепенно стабилизируется. Пара "доллар-рубль" в последние пять сессий отскакивает от области 71,5-73 руб./$1. Эта зона сейчас выступает ближайшей областью поддержки для американской валюты. По мере спуска к ней экспортеры, которым увеличили срок для реализации 80% валютной выручки с 3 до 60 дней, могут ее придерживать. При этом причин для по-настоящему мощной девальвации рубля сейчас не наблюдается. В случае локальных импульсов доллара в сторону 78-82 руб./$1 объем предложения валюты может вновь существенно увеличиться".

"Пристальный контроль Банка России за валютными операциями сохраняется, что снижает гибкость рынка и способность адаптироваться к фундаментальным факторам, таким как движение капитала. Ключевыми регламентами являются норма о продаже экспортной выручки и запрет на вывод капитала - акционерного и долгового. Профицит счета текущих операций по итогам этого года может достичь уровней $180-200 млрд. С другой стороны, спрос на валюту может планомерно вырасти во втором полугодии года. Внешние условия будут менее стабильны из-за потенциально более жесткой позиции ФРС США по процентным ставкам. Одновременно с этим выросли шансы для снижения ключевой ставки в России до 10% годовых на конец года. Даже в условиях заблокированного капитального счета такой диспаритет может снизить привлекательность рублевых вложений. В результате все приведенные предпосылки будут формировать ослабление рубля к концу года до 90 руб./$1. При этом в отношении пары "евро/рубль" возможен возврат к отметке 100 руб./EUR1", - полагают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) выросли относительно предыдущего торгового дня. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов и 27 апреля составила 16,86% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 базисных пункта, поднявшись до 16,97% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 10 базисных пунктов - до 16,6% годовых, на срок 3 месяца - на 18 базисных пунктов, до 16,45% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 20 базисных пунктов - до 16,35% годовых.