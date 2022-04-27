Акции Microsoft интересны для покупки на текущих уровнях - BCS Express

Акции Microsoft Corp. интересны для покупки на текущих уровнях, вероятный рост котировок бумаг может составить 30%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Сейчас стоимость бумаги эмитента находится на уровнях первой половины марта и более чем на 15% выше своих годовых минимумов. По словам гендиректора эмитента Наделы, рыночная стоимость компании занижена. С этим трудно не согласиться: мультипликатор PEG (с поправкой на рост) - один из самых низких в отрасли, - отмечает аналитик. - Актуальный консенсус по бумаге - $367 за штуку, после отчета он, вероятнее всего, незначительно вырастет и закрепится чуть выше $370. Это дает потенциал роста от текущих значений более 30%. На более короткой дистанции общий негативный фон продолжит давить на бумагу. В этом году акции уже трижды отскакивали от уровня $270. Не исключено, что этот рубеж так и не будет взят. В этом случае Microsoft будет держаться в боковике, пока индексы не успокоятся. Следовательно, имеет смысл докупать эти акции на текущих уровнях".

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