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27 апреля 2022 года 17:26
Акции Microsoft интересны для покупки на текущих уровнях - BCS Express
Акции Microsoft Corp. интересны для покупки на текущих уровнях, вероятный рост котировок бумаг может составить 30%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Сейчас стоимость бумаги эмитента находится на уровнях первой половины марта и более чем на 15% выше своих годовых минимумов. По словам гендиректора эмитента Наделы, рыночная стоимость компании занижена. С этим трудно не согласиться: мультипликатор PEG (с поправкой на рост) - один из самых низких в отрасли, - отмечает аналитик. - Актуальный консенсус по бумаге - $367 за штуку, после отчета он, вероятнее всего, незначительно вырастет и закрепится чуть выше $370. Это дает потенциал роста от текущих значений более 30%. На более короткой дистанции общий негативный фон продолжит давить на бумагу. В этом году акции уже трижды отскакивали от уровня $270. Не исключено, что этот рубеж так и не будет взят. В этом случае Microsoft будет держаться в боковике, пока индексы не успокоятся. Следовательно, имеет смысл докупать эти акции на текущих уровнях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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