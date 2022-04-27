"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa

Аналитики "Финама" подтверждают среднесрочную прогнозную стоимость акций Visa Inc. на уровне $282,7 за штуку и рекомендацию "покупать" для этих бумаг, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы Visa. Несмотря на растущие риски, базовые прогнозы пока не предполагают наступления рецессии в глобальной экономике. Так, согласно последнему прогнозу МВФ, мировой ВВП вырастет на 3,6% в 2022 и 2023 гг., причем положительная динамика ожидается во всех ведущих странах и регионах. И учитывая сохраняющуюся тенденцию роста, доли безналичных платежей в мире, можно ожидать дальнейшего улучшения финпоказателей компании. При этом уход из РФ, судя по всему, окажет лишь довольно ограниченное влияние на бизнес Visa, к тому же данный фактор, по всей видимости, уже отражен в котировках акций компании", - пишут эксперты в комментарии.

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