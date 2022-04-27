Вероятен краткосрочный рост котировок акций Microsoft - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций Microsoft Corp. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Корпорация Microsoft сообщила, что ее выручка в третьем квартале 2022 ф.г. выросла на 18% г/г (до $49,4 млрд), а чистая прибыль - на 8% г/г (до $16,7 млрд). Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали выручку около $49 млрд и чистую прибыль в районе $16 млрд. Кроме того, компания представила хороший прогноз по выручке на текущий квартал. Мы положительно оцениваем отчетность и прогнозы Microsoft и в краткосрочной перспективе ожидаем роста котировок акций эмитента", - отмечают эксперты банка.

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