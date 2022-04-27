BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Visa опубликовала финансовые результаты за 1К22 (фискальный 2К22 по данным компании), которые превзошли консенсус-прогноз по основным показателям. Мы оцениваем отчетность эмитента позитивно. Восстановление межстрановых расчетов продолжает поддерживать высокий темп роста выручки компании. Повышение удельных комиссий к уровням близким к допандемийному периоду не вызывает замедления объемов расчетов и, судя по стабильной доле бонусов клиентам (от валовой выручки 26%), пока что не требует "инвестиций в лояльность" для поддержания доли рынка, - пишут эксперты. - Мы считаем бизнес Networks одним из самых стабильных в payment-секторе. Несмотря на снижение потенциальных темпов роста мировой экономики, менеджмент компании уверен в достижении ранее поставленных таргетов по росту бизнеса (+20% минус влияние валютной переоценки 1-2П22.). Этому будет способствовать продолжающийся рост доли безналичных платежей, развитие VAS (дополнительных сервисов) и рост удельных комиссий".

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