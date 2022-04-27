.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Рост ВВП РФ в марте обвалился до 1,6% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". Рост ВВП по итогам 1-го квартала 2022...
 
Насколько могут вырасти пенсии и прожиточный минимум
В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству. Власти...
 
Новая реальность авиаотрасли: на земле останется почти четверть пассажиров
Минтранс РФ разработал и направил на ознакомление в авиакомпании программу развития авиаотрасли РФ до 2030 года, пишет "Коммерсантъ". На фоне постепенного сокращения парка иностранных самолетов ожидается снижение пассажиропотока. Проект...
 
27 апреля 2022 года 16:24

BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Visa

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Visa опубликовала финансовые результаты за 1К22 (фискальный 2К22 по данным компании), которые превзошли консенсус-прогноз по основным показателям. Мы оцениваем отчетность эмитента позитивно. Восстановление межстрановых расчетов продолжает поддерживать высокий темп роста выручки компании. Повышение удельных комиссий к уровням близким к допандемийному периоду не вызывает замедления объемов расчетов и, судя по стабильной доле бонусов клиентам (от валовой выручки 26%), пока что не требует "инвестиций в лояльность" для поддержания доли рынка, - пишут эксперты. - Мы считаем бизнес Networks одним из самых стабильных в payment-секторе. Несмотря на снижение потенциальных темпов роста мировой экономики, менеджмент компании уверен в достижении ранее поставленных таргетов по росту бизнеса (+20% минус влияние валютной переоценки 1-2П22.). Этому будет способствовать продолжающийся рост доли безналичных платежей, развитие VAS (дополнительных сервисов) и рост удельных комиссий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2022 года 09:55
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и результаты "Энел Россия": - ВВП США за первый квартал 2022 года; - Индексы потребительского и делового оптимизма в еврозоне и ИПЦ Германии за апрель; -...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:46
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:43
Вероятен рост рынка акций РФ в четверг - ПСБ
роятен рост на российском рынке акций в четверг, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2450-2500 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:34
Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 2400-2450п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2400-2450 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:24
Рынку нефти нужны новые драйверы - BCS Express
Рынку нефти нужны новые драйверы для направленного движения, говорится в комментарии экспертов BCS Express. "Фьючерсы на нефть в среду оставались стабильны. Опасения из-за российских поставок частично компенсируются выпадением спроса из-за эпидемии в Китае и ухудшающимися прогнозами по...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:12
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Visa до $252
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Visa Inc. до $252 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Результаты Visa за второй фискальный квартал 2022 года превзошли ожидания рынка. При этом отчет подтвердил, что...    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:09
Brent - $103,76
Американские индексы преимущественно выросли в среду на фоне корпоративной отчетности. Рынки акций Азии растут в четверг за исключением материкового Китая. Цены на нефть снижаются утром в четверг.    читать дальше
.
28 апреля 2022 года 09:01
BCS Express позитивно оценивает перспективы цены акций Яндекса на горизонте года
Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы котировок акций "Яндекса" на горизонте года, возможен возврат выше 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за I квартал 2022 года, при этом прогнозы по показателям в...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 19:55
Рубль заметно укрепился к доллару и евро в среду благодаря валютным продажам и росту мировых рынков
Москва. 27 апреля. Доллар США и евро заметно подешевели на "Московской бирже" в среду, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 19:31
Рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, индекс Мосбиржи превысил 2420п во главе с TCS Group
Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд, несмотря на геополитические риски и ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (просели нефть и металлы); индекс Мосбиржи превысил 2420 пунктов (уровень 15 апреля) во главе с расписками TCS Group (+21,6%) и бумагами других финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы подъема.    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 19:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Honeywell с целью $212
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Honeywell International Inc. с целью $212 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $187,3, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: $181, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что корпорация...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 18:57
Цены евробондов РФ умеренно снизились в среду вслед за UST, суверенные спреды расширились
Москва. 27 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились в среду вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями.    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 18:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 110 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,1%, стоп-приказ: 73 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что США ввели запрет...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 18:11
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Магнита
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Магнита" в связи с их фундаментальной недооцененностью, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Магнит" представит в четверг предварительные операционные и финансовые и результаты за 1К22. Мы не ожидаем их...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fiserv
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fiserv Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $130,1 за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отметим, что сейчас акции торгуются на уровне своих средних значений за последние 6 месяцев, тогда как...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.