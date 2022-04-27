"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Microsoft на уровне $354,31

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. на уровне $354,31 за штуку на сентябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 31%, на фоне представленного эмитентом сильного результата за третий квартал 2022 фискального года (с окончанием 31 марта), сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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