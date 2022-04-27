Фондовым "быкам" следует соблюдать повышенную осторожность - "Велес Капитал"

Фондовым "быкам" следует соблюдать повышенную осторожность, покупки акций в настоящее время носят коррекционный характер, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Закрепление выше сопротивлений 2350 и 1000 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно может позволить развить рост к 2500 и 1065 пунктам. Фундаментально особых причин для оптимизма, однако, все еще нет, а покупки носят коррекционный характер, что призывает "быков" к повышенной осторожности", - отмечает эксперт в комментарии.

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