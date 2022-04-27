Акции General Motors в текущий момент подходят для спекуляций - BCS Express

Акции General Motors в текущий момент подходят для спекулятивных покупок, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Долгосрочная перспектива General Motors остается умеренно позитивной за счет внедрения электромобилей. Однако на этом рынке доля эмитента оценивается лишь в 0,3%. Впереди еще много работы для ее увеличения. До тех пор движимой силой будет основной бизнес, который не демонстрирует внушительного подъема. Сейчас акции компании подходят для спекуляций, четкой точки для входа в длинную позицию пока нет, учитывая ситуацию на американском рынке", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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