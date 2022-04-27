Расширение программы buy back повысит привлекательность бумаг United Parcel Service - "Фридом Финанс"

Расширение программы buy back и поддержание уровня дивидендной доходности могут повысить привлекательность бумаг United Parcel Service (UPS), отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Один из ведущих операторов курьерских услуг United Parcel Service Inc. отчитался за I квартал 2022г лучше общерыночных ожиданий. Выручка побила консенсус на $600 млн, составив $24,4 млрд; скорректированная прибыль достигла $3,05, превзойдя прогноз аналитиков на 5,5%. После релиза квартальных результатов стало известно, что UPS планирует удвоить объем выкупа акций на 2022г, доведя целевой показатель до $2 млрд. Менеджмент ожидает, что по итогам текущего года выручка составит около $102 млрд (+5,4 г/г), а показатели рентабельности удастся сохранить на достаточно высоком уровне. Совокупный объем дивидендных выплат может составить около $5,5 млрд, или 3,3% текущей рыночной капитализации", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

Эксперты оценивают отчетность эмитента как нейтральную. Они подчеркивают, что логистические компании в последнее время испытывают трудности в масштабировании бизнеса в связи с повышенными расходами на оплату топлива и труда, что приводит к ухудшению условий для более мелких транспортных организаций (которые могут выступать в качестве субподрядчиков), а также ввиду существенного снижения потребительской уверенности за последние девять месяцев.

По мнению стратегов инвесткомпании, расширение программы buy back и поддержание уровня дивидендной доходности способны повысить привлекательность бумаг UPS для инвесторов. Справедливая цена акции - $220.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.