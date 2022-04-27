"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Raytheon Technologies с целевой ценой $106,3 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 7,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Аэрокосмическая и оборонная компания Raytheon Technologies представила финансовые результаты за I квартал 2022г. Скорректированная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде увеличилась на 28% г/г до $1,15 против консенсус-прогноза в $1,01 на акцию. Выручка компании в январе-марте увеличилась на 3% г/г до $15,72 млрд, не дотянув до прогноза аналитиков в $15,8 млрд. Руководство компании снизило годовой прогноз выручки на 2022г из-за прекращения сотрудничества с Россией и теперь ожидает показатель на уровне $67,75-68,75 млрд против предыдущего прогноза в $68,5-69,5 млрд. Скорректированная прибыль в расчете на акцию ожидается в диапазоне $4,60-4,80, чистый денежный поток на уровне $6 млрд. Компания также объявила о выкупе акций на $2,5 млрд в 2022г", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

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