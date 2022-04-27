"Финам" рекомендует покупать акции Longyuan Power с целью HKD19,0 за штуку на май 2023 года, что отражает потенциал роста 25% без учета дивидендов, говорится в материале инвесткомпании.

"Акции China Longyuan Power Group могут стать неплохой ставкой на бурно развивающийся рынок ВИЭ в КНР. Страна лидирует как по темпам прироста ВЭС, так и по фактической установленной мощности, а сама отрасль пользуется полной поддержкой китайского правительства. Только объем просроченных Пекином субсидий в адрес компании составляет почти $7 млрд, что превышает годовую выручку Longyuan. Кроме того, компания имеет сравнительно низкую долговую нагрузку и, по нашим оценкам, торгуется с существенным дисконтом относительно аналогов", - пишет аналитик Александр Ковалев.

China Longyuan Power Group - китайский холдинг, занимающийся генерацией и оптовой продажей электроэнергии и пара.

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