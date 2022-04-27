S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 опустился ниже уровня поддержки в диапазоне 4200-4250 пунктов. Это может привести к развитию дальнейшего коррекционного движения в рамках нисходящего канала, что также не противоречит сигналам индикатора MACD", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики обращают внимание на падение индекса потребительской уверенности в апреле до 107,3 пункта против 107,6 в марте, что оказалось ниже консенсус-прогноза на уровне 108 пунктов. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 117,5 пункта.

"Ожидания потребителей за прошедший месяц совсем немного ухудшились, несмотря на инфляционное давление и напряженную геополитическую ситуацию в мире. Однако торговая сессия 26 апреля показала, что инвесторы обеспокоены перспективами роста прибылей компаний: это транслировалось в снижение рынка акций при одновременном падении доходностей государственных облигаций США. Выпущенные 26 апреля квартальные результаты крупных эмитентов (3M Company, General Electric, UPS, PepsiCo и Sherwin-Williams) в большинстве случаев оказались лучше прогнозов аналитиков, что, впрочем, не смогло в полной мере нивелировать негативные ожидания участников торгов относительно активов, характеризующихся высоким уровнем риска", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.