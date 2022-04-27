Акции Pfizer могут получить позитивный импульс после отчета за 1К22 - "Фридом Финанс"

Акции Pfizer Inc. могут получить позитивный импульс после отчета 3 мая за 1К22, полагают аналитики "Фридом Финанс". Они рекомендуют покупать акции компании с целевой ценой $53,9 на горизонте 2 месяцев, установив stop-loss на уровне $44,4, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Pfizer Inc. торгуются по привлекательным мультипликаторам. P/E NTM равен 7,4 и находится вблизи пятилетних минимумов и значительно уступает среднему историческому значению 12,1. По EV/EBITDA компания оценена в 10,7, что также ниже среднего пятилетнего значения, равного 12,6. Сильной стороной Pfizer является низкая долговая нагрузка. Соотношение Net Debt/(EBITDA-Capex) у компании находится на уровне 0,4, а EBIT/Interest expense составляет 16,1. Это одни из лучших значений для сектора фармацевтических компаний. Низкая долговая нагрузка - дополнительный фактор привлекательности в условиях повышения ставок. Еще одно преимущество Pfizer - дивидендная доходность на уровне 3,27%", - пишут эксперты инвесткомпании.

Среди рисков, на взгляд аналитиков, - общие для многих секторов экономики сбои в цепочках поставок, а также возможное укрепление доллара относительно иностранных валют, которое оказывает давление на выручку за пределами США в долларовом выражении. Однако эти негативные факторы могут быть компенсированы ростом продаж вакцин и препаратов от COVID-19, не оказав влияния на годовой прогноз, полагают во "Фридом Финанс".

Pfizer - крупная фармацевтическая компания из США, специализирующаяся на разработке и производстве широкого спектра биофармацевтики и вакцин. 36% выручки компания зарабатывает в США, 42% - в Америке в целом, 27% - в АТР, 25% - в Европе, остальное - в Африке и на Ближнем Востоке.

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