Акции Юнипро выглядят интересно на текущих ценовых уровнях - BCS GM

Акции "Юнипро" выглядят интересными на текущих ценовых уровнях, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

Ранее компания представила операционные результаты за первый квартал 2022 года, которые отразили рост производства электроэнергии на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд кВт.ч.

"Увеличение производства в сочетании с высокими спотовыми ценами позволяет рассчитывать на сильные финансовые результаты за первый квартал 2022 года", - отмечается в обзоре инвестбанка.

"Мы полагаем, что опасения инвесторов в отношении "Юнипро" могут быть следующими: неясная ситуация с дивидендами (основной акционер - немецкий энергохолдинг Uniper) - некоторые указания на дивиденды могут появиться позже в презентации; потенциальные риски выхода акционера (скорее, политика, чем экономика). Тем не менее мы считаем, что "Юнипро" выглядит интересно на текущих ценовых уровнях", - пишут эксперты.

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