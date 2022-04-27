Пара доллар/рубль может завершить 4К22 у отметки 90 руб./$1 - Росбанк

Пара доллар/рубль может завершить 4К22 у отметки 90 руб./$1, говорится в материале Росбанка.

"Пристальный контроль Банка России сохраняется, что снижает гибкость рынка и способность адаптироваться к фундаментальным факторам (особенно движению капитала). Ключевыми регламентами являются норма о продаже экспортной выручки и запрет на вывод капитала (акционерного и долгового). Профицит счета текущих операций, по нашим оценкам, может достичь уровней $180-200 млрд по итогам 2022г", - отмечают аналитики банка.

Эксперты подчеркивают, что в моделировании курса рубля не разграничивали потенциальные события ограничительного характера (например, снижение притока экспортной выручки от поставок сырья в Европу в случае введения новых торговых мер) и снижение порога обязательных продаж валютной выручки (например, до 70% в 3К22 и до 60% в 4К22). Оба процесса взаимно исключают друг друга, поэтому при моделировании курса аналитики исходят из предпосылок о снижении предложения валютной ликвидности на рынке.

"С другой стороны, спрос на валюту может планомерно вырасти во 2П22, - допускают стратеги Росбанка. - Внешние условия будут менее стабильны во 2П22 из-за потенциально более жесткой позиции ФРС по процентным ставкам (сейчас порог ценообразования сместился к 2,75-3% на конец 2022г). Одновременно с этим выросли шансы для снижения ключевой ставки в России до 10% годовых на конец года. Даже в условиях заблокированного капитального счета такой диспаритет может снизить привлекательность рублевых вложений. В результате все приведенные предпосылки будут формировать ослабление пары доллар-рубль до 90 руб./$1 в 4К22. В отношении евро-рубля - возможен возврат к 100 руб./EUR1, притом темпы коррекции рубля относительно евро могут ускориться на фоне восстановления евро, факторы давления на который во 2П22 должны уйти на второй план".

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