Рынок акций РФ утром поднялся в район 2400п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами финкомпаний

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ утром в среду сохранил позитивный коррекционный импульс предыдущего дня, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс Мосбиржи поднялся в район 2400 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы роста.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 2377,16 пункта (+2,5%, максимум сессии - 2387,36 пункта), индекс РТС - 1025,86 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар просел до 73,01 рубля (-0,52 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+6,7%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+5,3% и +5,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,9%), "Газпрома" (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,1%), "Московской биржи" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +3,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях с 1 апреля, сообщила российская компания.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе утром в среду подскочила на четверть - выше $1300 за тысячу кубометров. Отказываясь от поставок с Востока, такие игроки будут взвинчивать цену на спотовом рынке Европы. Таким образом, вырастет цена газа для всех покупателей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН, произошло вторжение на территорию Украины. Гутерриш предложил создать совместную группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что в среду технический отскок российского фондового рынка может сохраниться, индекс Мосбиржи может вырасти до 2400 пунктов. Однако такой рост будет неустойчивым ввиду геополитической напряженности и дефицита факторов поддержки рынка.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций в среду продолжает расти по инерции, покупки идут практически по всему спектру "голубых фишек".

Акции "Газпрома" являются одной из самых привлекательных бумаг российского рынка. Однако риском для них остается снижение объема поставок из-за нежелания ряда "недружественных стран" перейти на оплату газа рублями. В среду новости о закрытии вентиля в Болгарию и Польшу вызвали скачок цен на газ на спотовом рынке. С большой вероятностью можно ожидать, что основные европейские потребители газа не смогут отказаться от газпромовских поставок, а небольшое снижение экспорта будет компенсировано ростом цен.

В пятницу Банк России, безусловно, снизит ключевую ставку, что оживит рынок кредитования. Но на прошлогодние финансовые показатели банки выйдут очень нескоро, поэтому взгляд на акции банков сохраняется пессимистичный.

Акции "Роснефти" тестируют техническое сопротивление 400 рублей, догоняя ушедший вперед рынок, при закреплении выше этого уровня рост должен ускориться. Нефть Brent перешагнула отметку $105 за баррель, что также играет в пользу покупки акций нефтянки, полагает эксперт.

Однако в целом, о сломе зародившегося в начале месяца нисходящего тренда по индексу МосБиржи говорить еще рано. Впереди майские праздники, в преддверии которых желание зафиксировать спекулятивную прибыль и сократить долю акций в портфелях возрастет. Поэтому к развороту рынка вниз нужно быть готовым, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ реализовывает потенциал краткосрочного отскока на неоднозначном внешнем фоне.

Для Европы середина недели может оказаться тревожной на фоне актуализации газового вопроса и возобновления роста цен на топливо в среду после отказа Польши и Болгарии производить оплату за российский газ в рублях. В течение дня на рынках также ожидают выступления главы ЕЦБ Лагард. Нефть Brent приостановила коррекционный рост у сопротивления $106 за баррель, при закреплении выше которого можно ожидать волны роста в район $108 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС преодолели сопротивления 2350 и 1000 пунктов соответственно, следующими целями движения могут стать уровни 2500 и 1065 пунктов. На рынке наметился коррекционный отскок, который пока не говорит о смене основного нисходящего тренда. Приостановка поставок российского газа ряду европейских стран в целом ожидаема, но может усилить геополитическую напряженность и еще больше ухудшить отношения с Европой, что негативно для настроений. В остальном потенциал краткосрочного отскока у рынка РФ еще есть, считает Кожухова.

В США индексы акций во вторник упали на 2,4-4%, индекс Nasdaq (-4%) завершил торги на минимуме с конца 2020 г. на фоне беспокойств относительно перспектив глобальной экономики. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке, пишет The Wall Street Journal.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 2,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), консолидируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 1%).

В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание Банка Японии, начавшееся в среду. Центральный банк страны ясно просигнализировал, что намерен сохранить процентные ставки на крайне низком уровне, чтобы стимулировать рост расходов и инвестиций, пишет MarketWatch.

Прибыль китайских промышленных предприятий увеличилась на 8,5% в I квартале, при этом темпы роста замедлились по сравнению с IV кварталом 2021 года на фоне очередных локдаунов во многих промышленных городах в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Показатель в марте вырос на 10,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с подъемом на 5% в первые два месяца текущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены стабилизировались, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $105,02 за баррель (+0,03% и +2,6% во вторник), июньская цена WTI - $101,58 за баррель (-0,1 и +3,2% накануне).

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, на 4,784 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+16,4%), VK (MOEX: VKCO) (+9%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+6,8%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+6,4%), акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,1%).

Расписки Globaltrans на "Мосбирже" подскочили на новостях, что годовое собрание акционеров одобрило новую программу buyback в сумме до 10% от капитала. Также собрание одобрило решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания.

Девелопер Etalon Group в январе-марте 2022 года увеличил продажи на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Общая площадь реализованной недвижимости уменьшилась на 8,4%, до 90,4 тыс. кв. метров.

Чистая прибыль X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,2%) по МСФО в I квартале 2022 года сократилась на 45,2% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 5,022 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA выросла на 19,6%, до 41,909 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,9%, как и годом ранее. Эти показатели оказались на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (41,96 млрд рублей и 7% соответственно).

Валовая прибыль Х5 в I квартале выросла на 16,3%, до 148,472 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 24,6% с 25,2% годом ранее. Выручка ритейлера выросла на 19,1%, до 604,23 млрд рублей.

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,6% ГДР), ведущая в РФ сеть магазинов фиксированных цен, в первом квартале этого года увеличила выручку на 21,2%, до 62,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Розничная выручка увеличилась на 23,4%, до 55,4 млрд рублей, оптовая - на 7%, до 7,2 млрд рублей. LFL-продажи выросли на 11,6%.

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-7,7%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,5% и -2,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 17,21 млрд рублей (из них 4,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").