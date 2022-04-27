Вероятно движение рубля в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Вероятно боковое движение курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт при этом обращает внимание, что техническая картина дает сигнал к отскоку американской валюты, однако 28 апреля будет уплачиваться налог на прибыль предприятиями, что пока может сдержать доллар от заметного укрепления.

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