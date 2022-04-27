Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 73 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 73 руб./$1 в среду, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник в моменте опускался к 72,30 руб./$1, но по итогам дня он вырос на 0,55% до 73,53 руб./$1. На фоне налогового периода рубль продолжает находиться на повышенных уровнях, но пока курсу USD/RUB не удается опуститься ниже 72 руб./$1. В среду он снижается на 0,98% и находится около 72,80 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока влияние фактора налогового периода сохраняется, и сегодня курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться вблизи 73 руб./$1. Впрочем, к концу недели рубль может умеренно ослабиться после завершения основных налоговых платежей и очередного снижения ключевой ставки", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.