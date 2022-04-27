.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря продажам валютной выручки и растущей нефти
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в текущем году снизится на 8,5%
МВФ ожидает падения российской экономики в 2022 году на 8,5% и роста потребительских цен на 21,3%. Фонд понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,6%
 
По оценкам Минэкономразвития, спад ВВП России в этом году составит 8,8%,
Минэкономразвития РФ ожидает падение экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году, инфляцию в 2022 году на уровне выше 20%, в 2023 году - 6,2% и 4% в 2024 году....
 
Число депозитов у россиян выросло в 1,5 раза
Россияне снова начали "дробить" сбережения, которые размещают на вкладах. Но дело не в желании обойти систему страхования (АСВ возмещает не более 1,4 млн рублей). Граждане увеличили количество депозитов из-за высоких колебаний процентных ставок....
 
Мировые цены на энергоресурсы и продукты питания резко вырастут в 2022 году - ВБ
Цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко вырастут в текущем году в результате шоков, вызванных российско-украинским конфликтом, говорится ежеквартальном докладе Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook. Согласно прогнозу ВБ,...
 
27 апреля 2022 года 10:43

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря продажам валютной выручки и растущей нефти

Москва. 27 апреля. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром; рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и растущим мировым ценам на нефть и газ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,88-73,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9125 руб./$1 (-61,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 76,605 руб./EUR1 (-22,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 43,81 коп. к уровню закрытия 26 апреля, до 74,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,36 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,2 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом), так и растущими второй день подряд мировыми ценами на нефть. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают и резко выросшие цены на газ после приостановки "Газпромом" (MOEX: GAZP) поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать поставки газа за рубли.

Цены на нефть поднимаются в среду, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае. Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже в среду. Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду составила $106,31 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,6%, до $104,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,8 за баррель, что на 1,08% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 3,2%, до $101,7 за баррель.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания. "По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - говорится в заявлении. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - напомнил "Газпром".

На этом фоне спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть - выше $1300/тыс. куб. м. Торги ближайшим (майским) фьючерсом на TTF на бирже ICE Futures открылись на отметке $1375 за тысячу кубометров после закрытия во вторник на уровне $1089. В настоящее время цены колеблются на уровне $1330.

Вместе с тем американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением. Значение индекса Nasdaq Composite упало до минимума с декабря 2020 года. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой рынка акций США, за исключением фондовых индексов Шанхая и Гонконга, которые растут.


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 апреля 2022 года 12:24
Пара доллар/рубль может завершить 4К22 у отметки 90 руб./$1 - Росбанк
Пара доллар/рубль может завершить 4К22 у отметки 90 руб./$1, говорится в материале Росбанка. "Пристальный контроль Банка России сохраняется, что снижает гибкость рынка и способность адаптироваться к фундаментальным факторам (особенно движению капитала). Ключевыми регламентами являются норма о...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 12:04
Акции Газпрома - фавориты нефтегазового сектора РФ - Инвестбанк Синара
Акции "Газпрома" остаются фаворитами среди бумаг в российском нефтегазовом секторе, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Ожидаем, что "Газпром" опубликует на текущей неделе результаты за 4К21 по МСФО. Они должны свидетельствовать об очень сильном в...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 11:45
Газпром сможет показать рекордные результаты в 2021 и 2022гг - "Солид Брокер"
"Газпром" сможет показать рекордные результаты в 2021 и 2022гг на фоне сверхвысоких цен на газ и нефть, говорится в комментарии "Солид Брокер". "Газпром" подтвердил, что с 27 апреля полностью остановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. На этом фоне цены на газ в...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 11:40
Рынок акций РФ утром поднялся в район 2400п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами финкомпаний
Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ утром в среду сохранил позитивный коррекционный импульс предыдущего дня, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс Мосбиржи поднялся в район 2400 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы роста.    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 11:29
Вероятно движение рубля в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 в среду - ПСБ
роятно боковое движение курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт при этом обращает внимание, что техническая картина дает сигнал к отскоку...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 11:13
Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 73 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 73 руб./$1 в среду, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB во вторник в моменте опускался к 72,30 руб./$1, но по итогам дня он вырос на 0,55% до 73,53 руб./$1. На фоне налогового периода рубль продолжает находиться на...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 10:58
Вероятна нейтральная динамика рынка ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ
роятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 29 апреля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность гособлигаций срочностью более одного года находится в диапазоне 9,9-10,2% годовых, что уже...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 10:41
"Финам" рекомендует держать акции PepsiCo с целью $187,88
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. с целевой ценой $187,88 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,4% до конца 2022 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Выручка PepsiCo в I квартале 2022ф.г. увеличилась на 9,3% г/г до $16,2 млрд, что оказалось лучше...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 10:28
Котировки нефти, скорее всего, останутся около $105/барр. на торгах в среду - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся около уровня в $105 за баррель на торгах в среду с учетом стабилизации ситуации с COVID-19 в Китае, считают аналитики Sber CIB. Доходности большинства ОФЗ во вторник снизились на 2-5 б.п., нескольких наиболее коротких бумаг - более чем на 20 б....    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 10:17
Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110/барр. в среду - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110 за баррель Brent в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Котировки нефти Brent во вторник отскочили от "круглой" отметки в $100/барр. и отыграли потери...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 10:06
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США: - ВВП России за февраль, промышленное производство, оборот розничной торговли и уровень безработицы за март; - Отчёт по недельной инфляции в России; -...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 09:56
Индекс Мосбиржи может вырасти до 2400п на торгах в среду - ПСБ
роятно продолжение технического отскока на российском фондовом рынке в среду, индекс Мосбиржи может вырасти до 2400 пунктов, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Эксперт при этом предупреждает, что такой рост будет неустойчивым ввиду геополитической напряженности и...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля, а также обострившейся ситуации на российско-украинской границе, где увеличилось количество инцидентов в приграничных областях России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 09:45
Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2350п в среду - "Алго Капитал"
Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2350 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России со сдержанным отклонением или же с повышением в пределах 1,5% по индексу...    читать дальше
.
27 апреля 2022 года 09:35
Возможен рост на рынке акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"
Российский рынок акций в среду утром попробует по инерции продолжить отскок, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон в среду благоволит покупкам. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент. Корреляции российского рынка...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.