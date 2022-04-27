Вероятна нейтральная динамика рынка ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 29 апреля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Доходность гособлигаций срочностью более одного года находится в диапазоне 9,9-10,2% годовых, что уже учитывает сильные ожидания по снижению ставки на ближайших заседаниях, отмечает эксперт.

Также Монастыршин обращает внимание, что в корпоративном сегменте есть повышение спроса на облигации девелоперов после новостей о планируемом снижении ставки по госпрограмме ипотеки на новостройки до 9%.

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