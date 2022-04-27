"Финам" рекомендует держать акции PepsiCo с целью $187,88

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. с целевой ценой $187,88 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,4% до конца 2022 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Выручка PepsiCo в I квартале 2022ф.г. увеличилась на 9,3% г/г до $16,2 млрд, что оказалось лучше ожидаемых рынком $15,56 млрд, при этом повышение цен стало основным драйвером роста. EPS без учета разовых факторов увеличилась на 6,6% г/г до $1,29, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков в $1,23. Компания повысила прогноз по росту органической выручки до конца года до 8% против ранее обозначенных 6%, но оставила ожидания по росту EPS до учета колебаний курсов валют на уровне 8% до конца года. У компании широкий рынок сбыта и диверсифицированное предложение для покупателей, которое включает полуфабрикаты и напитки, также производитель интересен дивидендной стабильностью", - пишет эксперт "Финама" Анна Буйлакова.

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