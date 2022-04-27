Котировки нефти, скорее всего, останутся около $105/барр. на торгах в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся около уровня в $105 за баррель на торгах в среду с учетом стабилизации ситуации с COVID-19 в Китае, считают аналитики Sber CIB.

Доходности большинства ОФЗ во вторник снизились на 2-5 б.п., нескольких наиболее коротких бумаг - более чем на 20 б. п. В среду небольшой спрос на гособлигации может сохраниться в преддверии публикации данных по недельной инфляции в России, полагают в инвестбанке. Эта статистика, вероятно, покажет, что рост цен продолжает замедляться, отмечают эксперты.

Во вторник стало известно о приостановке экспорта газа из России в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать поставки в рублях. "В этих условиях рубль в среду может начать постепенно отступать к 74 руб./$1, но поддержку ему окажут экспортеры, которым в четверг предстоит заплатить около 500 млрд руб. налога на прибыль и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", - указывают в Sber CIB.

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