Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110 за баррель Brent в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти Brent во вторник отскочили от "круглой" отметки в $100/барр. и отыграли потери понедельника, вернувшись к середине диапазона $100-110/барр. Наряду с техническими факторами, участники рынка отыграли заявления ЦБ Китая о готовности обеспечить достаточный объем ликвидности на финансовых рынках, что несколько ослабило опасения относительно состояния экономики КНР, переживающего вспышку COVID-19. Вечером определенную поддержку котировкам оказали заявления Польши и Болгарии об отказе от переходить на новый порядок оплаты за российский газ и сообщения о приостановке его поставок в эти страны со среды. На этом фоне вышедшие поздно вечером недельные данные Американского института нефти, показавшие более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США (+4,78 млн барр.; ожидалось увеличение на 2,2 млн барр.), не оказали значимого влияния на ход торгов", - комментирует события на рынке нефти эксперт банка.

На взгляд Локтюхова, в среду утром фьючерс на Brent сохраняет инерцию к повышению, торгуется чуть выше $105/барр. Аналитик полагает, что котировки в течение большей части дня могут не показать значимой динамики, - крепость доллара способна нивелировать некоторое повышение рисков по поставкам. В фокусе внимания инвесторов в среду - недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей.

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