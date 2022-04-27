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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110/барр. в среду - ПСБ
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27 апреля 2022 года 10:17

Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110 за баррель Brent в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти Brent во вторник отскочили от "круглой" отметки в $100/барр. и отыграли потери понедельника, вернувшись к середине диапазона $100-110/барр. Наряду с техническими факторами, участники рынка отыграли заявления ЦБ Китая о готовности обеспечить достаточный объем ликвидности на финансовых рынках, что несколько ослабило опасения относительно состояния экономики КНР, переживающего вспышку COVID-19. Вечером определенную поддержку котировкам оказали заявления Польши и Болгарии об отказе от переходить на новый порядок оплаты за российский газ и сообщения о приостановке его поставок в эти страны со среды. На этом фоне вышедшие поздно вечером недельные данные Американского института нефти, показавшие более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США (+4,78 млн барр.; ожидалось увеличение на 2,2 млн барр.), не оказали значимого влияния на ход торгов", - комментирует события на рынке нефти эксперт банка.

На взгляд Локтюхова, в среду утром фьючерс на Brent сохраняет инерцию к повышению, торгуется чуть выше $105/барр. Аналитик полагает, что котировки в течение большей части дня могут не показать значимой динамики, - крепость доллара способна нивелировать некоторое повышение рисков по поставкам. В фокусе внимания инвесторов в среду - недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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