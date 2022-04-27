Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля, а также обострившейся ситуации на российско-украинской границе, где увеличилось количество инцидентов в приграничных областях России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким снижением. Значение индекса Nasdaq Composite упало до минимума с декабря 2020 года. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке. Инвесторы анализировали свежую порцию корпоративных отчетностей, однако даже позитивные данные не могли переломить действие упомянутых выше факторов.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой рынка акций США. Между тем фондовые индексы Шанхая и Гонконга растут. Японский Nikkei упал по итогам торгов на 1,24%. В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание Банка Японии, начавшееся в среду. Центральный банк страны ясно просигнализировал, что намерен сохранить процентные ставки на крайне низком уровне, чтобы стимулировать рост расходов и инвестиций. Южнокорейский Kospi к 8:33 МСК опустился на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. Вместе с тем шанхайский Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 1,9%, а гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае. Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже в среду. Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $105,64 за баррель, что на 0,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,6%, до $104,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,13 за баррель, что на 0,42% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 3,2%, до $101,7 за баррель.

"Газпром" (MOEX: GAZP) полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания. "По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - говорится в заявлении. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом. "Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - напомнил "Газпром".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,618 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,215 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 апреля вырос на 0,19% по отношению к понедельнику и составил 103,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,21%, поднявшись до 740,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+2,04%), "ГК Самолет БО-П10" (+1,85%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,72%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-03" (-0,47%), "РЖД-001Р-21R" (-0,36%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 апреля. Техразмещение запланировано на срок не позднее 6 мая. Ранее, 22 апреля, МТС за час без премаркетинга провела сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых. Техническое размещение 3-летних облигаций пройдет не позднее 13 мая.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 32-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

АО "СофтЛайн трейд" установило цену приобретения по оферте облигаций серии 001Р-04 не выше 85% от номинала. Цене соответствует доходность не ниже 23,52% годовых. Компания выставила на 27 апреля оферту по соглашению с владельцами выпуска облигаций серии 001Р-04. Период предъявления бондов к оферте - с 20 по 26 апреля. Количество приобретаемых бумаг - не более 500 тыс. штук. Компания разместила 3-летний выпуск на 4,95 млрд руб. в октябре 2020 года по ставке квартального купона 8,9% годовых до погашения.

"Роснано" выставило на 23 мая оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-002Р-03 в объеме не более 2,4 млрд рублей. Период предъявления требований - с 11 по 19 мая. Количество приобретаемых бумаг - не более 2,4 млн штук. Цена приобретения облигаций не может быть более 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций и определяется после истечения периода предъявления на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученные в течение периода предъявления. Госкорпорация разместила 3-летний выпуск на 12 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,7% годовых до погашения (дата погашения - 20 октября 2022 года).

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", поясняет эмитент. Также эмитент объявляет о наступлении после дефолтов у владельцев облигаций вышеуказанных серий права требовать по ним досрочного погашения. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Владельцы облигаций ООО "Калита" серии 001P-03 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, по причине нарушения ковенанты по выпуску, а именно - наступления по нему дефолта. Досрочное погашение будет проводиться по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения облигаций. Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Ранее, 21 апреля, компания также допустила техдефолт по выплате купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей. "Московская биржа" с 27 апреля ограничивает режим торгов облигациями компании "Калита" серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".