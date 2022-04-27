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27 апреля 2022 года 09:56
Индекс Мосбиржи может вырасти до 2400п на торгах в среду - ПСБ
Вероятно продолжение технического отскока на российском фондовом рынке в среду, индекс Мосбиржи может вырасти до 2400 пунктов, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Эксперт при этом предупреждает, что такой рост будет неустойчивым ввиду геополитической напряженности и дефицита факторов поддержки рынка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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27 апреля 2022 года 12:24
Пара доллар/рубль может завершить 4К22 у отметки 90 руб./$1, говорится в материале Росбанка. "Пристальный контроль Банка России сохраняется, что снижает гибкость рынка и способность адаптироваться к фундаментальным факторам (особенно движению капитала). Ключевыми регламентами являются норма о... читать дальше
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.27 апреля 2022 года 11:40
Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ утром в среду сохранил позитивный коррекционный импульс предыдущего дня, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс Мосбиржи поднялся в район 2400 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, в то время как акции сырьевых экспортеров сбавили темпы роста. читать дальше
.27 апреля 2022 года 11:29
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.27 апреля 2022 года 11:13
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.27 апреля 2022 года 10:58
роятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 29 апреля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность гособлигаций срочностью более одного года находится в диапазоне 9,9-10,2% годовых, что уже... читать дальше
.27 апреля 2022 года 10:43
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря продажам валютной выручки и растущей нефти
Москва. 27 апреля. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром; рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, так и растущим мировым ценам на нефть и газ. читать дальше
.27 апреля 2022 года 10:41
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. с целевой ценой $187,88 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,4% до конца 2022 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Выручка PepsiCo в I квартале 2022ф.г. увеличилась на 9,3% г/г до $16,2 млрд, что оказалось лучше... читать дальше
.27 апреля 2022 года 10:28
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся около уровня в $105 за баррель на торгах в среду с учетом стабилизации ситуации с COVID-19 в Китае, считают аналитики Sber CIB. Доходности большинства ОФЗ во вторник снизились на 2-5 б.п., нескольких наиболее коротких бумаг - более чем на 20 б.... читать дальше
.27 апреля 2022 года 10:17
Вероятна консолидация котировок нефти в середине диапазона $100-110 за баррель Brent в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Котировки нефти Brent во вторник отскочили от "круглой" отметки в $100/барр. и отыграли потери... читать дальше
.27 апреля 2022 года 10:06
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США: - ВВП России за февраль, промышленное производство, оборот розничной торговли и уровень безработицы за март; - Отчёт по недельной инфляции в России; -... читать дальше
.27 апреля 2022 года 09:50
Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля, а также обострившейся ситуации на российско-украинской границе, где увеличилось количество инцидентов в приграничных областях России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.27 апреля 2022 года 09:45
Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2350 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России со сдержанным отклонением или же с повышением в пределах 1,5% по индексу... читать дальше
.27 апреля 2022 года 09:35
Российский рынок акций в среду утром попробует по инерции продолжить отскок, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон в среду благоволит покупкам. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент. Корреляции российского рынка... читать дальше
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